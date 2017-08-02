50 ريالاً سعر الـ " سيلفي " مع فنانات مسرحية " سوبر كيوت " - صحيفة صدى الالكترونية

50 ريالاً سعر الـ ” سيلفي ” مع فنانات مسرحية ” سوبر كيوت “
اشترط القائمون على مسرحية “سوبر كيوت ” ، شراء تذكرة قيمتها 50 ريالاً، للسماح بالتقاط صورة ” سيلفي ” مع فنانات المسرحية.
وشن النقاد هجومًا على مسرحية ” سوبر كيوت ” التي عُرِضَت على مسرح ” المفتاحة ” بأبها، ضمن مهرجان الكوميديا الدولي، واعتبروا أن الرسالة والهدف من المسرحية مفقود.
وأكد النقاد أن الغلبة كانت لـ ” التهريج ” والرقص على خشبة المسرح، وضياع لب المسرحية، رغم ختامها بمقولة ” هيا الشعيبي ” .
وشاركت في المسرحية عدد من الفنانات، إلى جانب هيا الشعيبي، ونيرمين محسن، وريفان كنعان، وآلاء هندي، وهند محمد، وسارة اليوسف، وأخرجت المسرحية لورين عيسى.
نفرات[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 1 ساعة
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