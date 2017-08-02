50 ريالاً سعر الـ " سيلفي " مع فنانات مسرحية " سوبر كيوت " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

اشترط القائمون على مسرحية “سوبر كيوت ” ، شراء تذكرة قيمتها 50 ريالاً، للسماح بالتقاط صورة ” سيلفي ” مع فنانات المسرحية.

وشن النقاد هجومًا على مسرحية ” سوبر كيوت ” التي عُرِضَت على مسرح ” المفتاحة ” بأبها، ضمن مهرجان الكوميديا الدولي، واعتبروا أن الرسالة والهدف من المسرحية مفقود.

وأكد النقاد أن الغلبة كانت لـ ” التهريج ” والرقص على خشبة المسرح، وضياع لب المسرحية، رغم ختامها بمقولة ” هيا الشعيبي ” .

وشاركت في المسرحية عدد من الفنانات، إلى جانب هيا الشعيبي، ونيرمين محسن، وريفان كنعان، وآلاء هندي، وهند محمد، وسارة اليوسف، وأخرجت المسرحية لورين عيسى.