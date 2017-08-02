شركة الطيران الهندية تلزم طواقمها في المملكة بإجراءات خاصة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدرت شركة الطيران الوطنية بالهند ” إير إنديا ” ، تعليمات جديدة تطالب جميع الطواقم التي تسير رحلات جوية إلى المملكة؛ بالالتزام بها، وذلك عقب تكرار وقائع تعرض عدد من الطيارين للتوقيف من قِبَل السلطات السعودية، جراء عدم حملهم أصول جوازات السفر.

وطلبت الشركة في تعميم من جميع طواقهما حمل بياناتهم الخاصة: أسماؤهم، وأرقام هواتفهم، وهواتف الفندق المقيمين بها باللغة العربية، أثناء فترة وجودهم بجدة، بجانب التصريحات وبطاقات الهوية الأخرى، وتركها في رسالة ببريد الفندق، حفاظًا على سلامتهم.

ويأتي الطلب كخطوة احترازية بعدما اعتقلت شرطة جدة عددًا من أفراد طاقم طيران تابعة للشركة الأسبوع الماضي؛ لعدم حملهم أصول جوازات السفر التي تسحبها السلطات فور دخولهم المملكة، وتعطيهم صورًا طبق الأصل طوال فترة إقامتهم.

وشددت الشركة على جميع أفراد الطواقم، والعاملين في جدة بالتحديد؛ الالتزام بالتعليمات الجديدة حفاظًا على سلامتهم، مشيرة إلى أن القسم الأمني بالشركة صدر عنه التعميم ذاته.