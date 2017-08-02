بالصور.. فولكس فاجن جولف R أكثر إغواءاً مع المكابح ونظام العادم الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قررت فولكس واجن أن تزيد من أداء السيارة وكشفت الشركة الألمانية عن عدة تجهيزات ومكونات عالية الاداء للسيارة الهاتشباك الساخنة، بما في ذلك نظام العادم الجديد، والفرامل الجديدة، والإطارات الخاصة بالسباقات.

وقدمت السيارة بمخارج عادم جديدة، وتعاونت فولكس واجن واحدة مع Akrapovič لتقديم نظام العادم الجديد من التيتانيوم، وبما يقلل من وزن السيارة عن السابق مع اعطائها صوت أكثر قوة للمحرك. كما تتوفر أيضا مجموعة الفرامل الجديدة التي تقلل من الوزن بصورة بسيطة، وتزيد في النهاية من الأداء وقدرة الفرامل علي الكبح.

ولا يمكن أن نقول ما إذا كانت تلك التحسينات سوف تكون كافيا لمساعدة جولف R لمواكبة فورد فوكاس RS أو هوندا سيفيك Type – R.