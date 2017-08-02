بالصور.. إنطلاق أستون مارتن فانكويش زاجاتو فولانتي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت أستون مارتن خططا لكشف النقاب عن فانكويش زاجاتو فولانتي الجديدة في بيبل بيتش وهي السيارة التي رصدت مؤخرا تحت الاختبارات على حلبة نوربورجرينج، وهي تجمع بين الكلاسيكية وأناقة أستون مارتن مع تصميم مذهل لزاجاتو.

وسيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة الشهر المقبل، ولكن سوف يتم تزويد هذا النموذج بمحرك V12 سعة 6.0 لتر ينتج 592 حصان. وتعتقد الشركة ان هذا سيمكن السيارة من التسارع من 0-100 كم ساعة في 3.7 ثانية فقط. كما سيقتصر الإنتاج على 99 وحدة وقالت الشركة أنها كلها حجزت بالفعل.

وإلى جانب تقديم فانكويش زاجاتو فولانتي، فأستون مارتن ستستخدم بيبل بيتش لاطلاق موديل جديد لأول مرة في أمريكا الشمالية وهو رابيد AMR. وقد وصفت السيارة بأنها الأسرع والأكثر اثارة في فئة السيارات بأربعة أبواب وهي كسيارة سيدان تعتبر نموذج يتميز بالمشتت الأمامي وشبكة تهوية كبيرة وأجزاء جانبية أيروديناميكية ومشتت خلفي رياضي ونظام العادم من أربعة مخارج وعجلات 21 بوصة.

كما ستقوم أستون مارتن أيضا بعرض بعض السيارات القديمة بما في ذلك DB4 GT موديل 1961 وV8 فانتاج V580X موديل 1988 ، وDB AR1 موديل 2003.