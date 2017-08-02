بالصور.. أودي RS3 سبورت باك 2018 تستكمل تنافسها للسيارات الرياضية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

لا تنعم فئة السيارات الرياضية المدمجة بالكثير من العلامات النخبوية، وهو ما جعل سيارة أودي RS3 سبورت باك تستكمل تنافسيتها في هذه الفئة، وبخاصة مع قدراتها الرياضية الجديدة.

التصميم الخارجي

تعتمد أودي RS3 الجديدة على تصميم شديد الهجومية وطابع أكثر حدة ورياضية من أي وقت سبق.

ففي المقدمة تأتي السيارة بغطاء محرك كبير ليعبر عن قوة المحرك والقدرات الرياضية للسيارة، وتنطلق منه الخطوط لتصل إلى الشبكة الأمامية رياضية التصميم ذات الإطار الفضي اللامع، والتي تحمل شعار RS3 أحمر اللون، مع كلمة كواترو الأيقونية لنظام الدفع الكلي في الأسفل.

كذلك تأتي المصابيح الأمامية بتصميمها الهجومي المعقد، مع إضاءة الـ LED، والمصد الأمامي كبير الحجم ذو الخطوط الحادة، وفتحات التهوية الكبيرة، ومشتت الهواء في المنتصف الذي يعزز من أداء السيارة وارتكازيتها.

على الجانبين تنساب الخطوط من المصابيح الأمامية بشكل حاد، مرورا بالأبواب وحتى الوصول للواجهة الخلفية، إضافة إلى المرايا الجانبية ذات اللون الفضي، والعجلات المعدنية الرياضية كبيرة الحجم، والمزيد من خطوط العضلات القوية في الأسفل.

في الخلف تأتي المصابيح العاملة بالـ LED ذات التصميم المميز، والجناح العلوي الذي يبرز رياضية السيارة، إضافة إلى المصد الخلفي ذو الخطوط البارزة ومشتت الهواء في الأسفل، مع فتحات طرد العادم كبيرة

الحجم على الجانبين.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة يمكنك ملاحظة المزيج الواضح بين الرياضية والفخامة، وبخاصة مع المقاعد المكسوة بالجلد ذات التصميم الرياضي التي تدعم الركاب خلال القيادة السريعة، وقائمة التجهيزات الطويلة للسيارة، مع النظام المعلوماتي المتطور، والتطعيمات المعدنية حول المقصورة.

كذلك تأتي عجلة القيادة بتصميمها الرياضي، ولوحة العدادات التي تستعرض المعلومات بعدة وضعيات وتصميمات تزيد السيارة عصرية ومتعة، مع الكونسول الوسطي المائل نحو السائق ليعزز من تجربة القيادة الممتعة.

المحرك والأداء

تعمل أودي RS3 سبورت باك بأقوى محرك خماسي الأسطوانات ذو انتاج تجاري في العالم.

فالمحرك سعة 2.5 لتر ذو شحن توربيني بقوة 400 حصان، بزيادة 33 حصان عن المحرك السابق، وأخف بـ 26 كجم، مع عزم يصل إلى 480 نيوتن.متر، يتوفر عند لفات ما بين 1700 و5850 لفة في الدقيقة، ويرسل القوة للعجلات عبر نظام الدفع الكلي المتطور كواترو.

بفضل منظومة القوة الجديدة يمكن لأودي RS3 سبورت باك الوصول لسرعة 100 كم/س خلال 4.1 ثانية، ولسرعة قصوى محددة الكترونيا عند 250 كم/س، ويمكن رفع الحد بباقة رياضية إضافية لتصل السرعة القصوى إلى 280 كم/س.