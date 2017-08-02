التعليم: لا صحة لتوظيف القبائل النازحة بالمدارس - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم صحة الأخبار المتداولة حول توظيف أبناء القبائل النازحة والبدون كمعلمين في المدارس الأهلية.

وقال العصيمي في تغريدة له عبر موقعالتواصل الإجتماعي ” تويتر ” لم يصدر عن إدارة التعليم الأهلي تعميم يسمح بـتوظيف القبائل النازحة كمعلمين في المدارس الأهلية.

ويذكر أن بعض المواقع نشرت تصريحًا منسوبًا لأحد القيادات التعليمية يؤكد أن وزير التعليم وافق على عمل أبناء هذه القبائل في المدارس الأهلية.