التعليم: لا صحة لتوظيف القبائل النازحة بالمدارس - صحيفة صدى الالكترونية

التعليم: لا صحة لتوظيف القبائل النازحة بالمدارس
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم صحة الأخبار المتداولة حول توظيف أبناء القبائل النازحة والبدون كمعلمين في المدارس الأهلية.
وقال العصيمي في تغريدة له عبر موقعالتواصل الإجتماعي ” تويتر ” لم يصدر عن إدارة التعليم الأهلي تعميم يسمح بـتوظيف القبائل النازحة كمعلمين في المدارس الأهلية.
ويذكر أن بعض المواقع نشرت تصريحًا منسوبًا لأحد القيادات التعليمية يؤكد أن وزير التعليم وافق على عمل أبناء هذه القبائل في المدارس الأهلية.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18145 ] نشر منذ 2 ساعتين
مساكين هالبدون لامن هؤلاء ولامن هؤلاء
معلقين بين السماء والأرض
ولا كنهم حتى من أمة محمد
لكن الحمد لله أن الحياة فانية والجنة والنار بيد رب العباد
فالآخره مافي لابدون ولا غير بدون
فقط ننتظر رحمة رب العالمين
حتى الشيطان يتطاول برقبته علها تصيبه رحمة من رحمات الله
ويبطي عظم.