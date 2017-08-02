وصول طلائع حجاج إيران وقطر للمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، طلائع الحجاج الإيرانيين، كما وصلت أول أمس الأحد، ثلاث رحلات تُقِل على متنها 807 حجاج؛وبذلت جوازات منطقة المدينة المنورة جهوداً لسرعة إنهاء إجراءاتهم بكل يُسر وسهولة.

فيما وصل أمس أيضاً، عدد من الحجاج القطريين على متن أحد الرحلات القادمة من عمان إلى مطار المدينة المنورة، والذي سيشهد كثافة رحلات لحج هذا العام؛ وذلك خلال الأيام المقبلة وسط منظومة خدمات متكاملة تُنفذها الجهات المعنية وتشرف عليها إمارة منطقة المدينة المنورة.