أمريكية قد تواجه 20 عامًا حبس لتحريض صديقها على الانتحار - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تواجه شابة من ولاية ماساتشوستس الأمريكية؛ حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، بعدما أرسلت لصديقها رسائل نصية دعته فيها للانتحار، ليُعَد الحكم الأول من نوعه في الولاية حال صدوره، ويقول خبراء قانون إنه سيجري الطعن عليه على الأرجح.

ميشيل كارتر، أدينت في شهر يونيو الماضى بالقتل غير العمد بسبب الرسائل التي أرسلتها لصديقها الذي كان عمره 18 عاما عندما انتحر بخنق نفسه داخل شاحنته عام 2014.

فيما أوضح ديفيد ميدويد أستاذ القانون والعدالة الجنائية في جامعة نورث إيسترن في بوسطن: ” رغم أن سلوك ميشيل كارتر كان بغيضا ومروعا.. لست متأكدا من تصنيفه قتل غير متعمد “.

وأشار إلى أنه لإدانة أحد بجريمة القتل غير العمد ينبغي إثبات أن المدعى عليه تسبب مباشرة في القتل، وربما تقام مرافعة أمام المحكمة، محورها أن رغم أن كارتر حثت ضحيتها على الانتحار إلا أنه كان متخذ القرار .

وحاول الصديق ويدعى كونراد روي الانتحار أكثر من مرة قبل أن ينجح في تنفيذ ذلك بأحد مواقف انتظار السيارات على بعد نحو 96 كيلومترا جنوبي بوسطن.