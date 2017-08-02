بالصور.. سيارة كيا كادينزا 2017 ذات المقصورة الفاخرة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

حصد الجيل السابق من كيا كادينزا الكثير من الجوائز ويحقق قدر كبير من النجاح، حيث تقدم كادينزا صورة خاصة لسيارات كيا، بمقصورة فاخرة، وتقنية متطورة، وجسم قوي، ومنظومة قوة تدفعها إلى أداء يثير الاعجاب، وهو ما يجعل الجيل الجديد من كادينزا كتفاحة كيا التي تغري بها المزيد من العملاء.

التصميم الخارجي

تقدم كيا كادينزا الروح المعتادة من كيا بحجم كبير وفي فئة تمتلئ بالعلامات الفاخرة والسيارات الناجحة.

فالمقدمة يعتليها غطاء المحرك الكبير الذي يخفي تحته خيارات القوة المميزة التي تكفي لدفع هذه السيدان الكبيرة إلى أداء استثنائي، وتنساب الخطوط من هذا الغطاء إلى شبكة التهوية ذات التصميم الفاخر، وفوقها علامة كيا بحجم صغير مقارنة بحجم السيارة.

كذلك تأتي المصابيح بتصميمها المميز ذو الطابع الهجومي القوي، وبخاصة مع وحدات الإضاءة الثلاثة العاملة بالـ LED، مع إشارات الانعطاف البرتقالية التي ترسم الخطوط الخارجية للمصابيح، إضافة إلى المصد الأمامي ذو الخطوط البارزة ومصابيح الضباب رباعية الإضاءة والتي تستكمل الشخصية المستقبلية لكادينزا.

على الجانبين تظهر المساحات الزجاجية الكبيرة، والأبواب الضخمة التي تتيح دخول سهل للمقصورة، إضافة إلى المرايا الجانبية الانسيابية، والتطعيمات الكرومية اللامعة، والعجلات المعدنية ذات التصميم الفاخر.

في الخلف تأتي المصابيح العاملة بالـ LED بحجمها الكبير لتعبر عن فخامة السيارة، إضافة إلى خط الكروم الفضي الذي يسير فوق المصابيح ويغطي كامل مؤخرة السيارة، إضافة إلى المصد الخلفي البارز مع فتحات طرد العادم الكبيرة على الجانبين.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة ترتقي كيا كادينزا بكافة التفاصيل لمستوى أكثر فخامة، وبخاصة مع الكسوة الجلدية لعجلة القيادة والمقاعد وحتى لوحة القيادة، إضافة إلى الحياكة البارزة التي تعزز تميز المقصورة، والتطعيمات الخشبية المطلية باللون الأسود وتلمع لتضفي مزيج من الترف والعصرية.

كذلك تأتي لوحة العدادات بشاشة كبيرة في المنتصف تقدم الكثير من المعلومات للسائق، ومعها الشاشة في الكونسول الوسطي التي تقدم النظام المعلوماتي المتطور، واسفلها الساعة التقليدية التي تمثل رمز الفخامة في الكثير من السيارات.

المحرك والأداء

تنطلق كيا كادينزا بخيارين للقوة من محرك يعمل على دفع هذه السيدان إلى أداء متميز.

فالمحرك V6 سعة 3.3 لتر بقوة 266 حصان وعزم 318 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يدفع بالعجلات الأمامية إلى سرعة 100 كم/س خلال 7.5 ثانية، ولسرعة قصوى 230 كم/س.

أما الخيار الثاني للقوة فيزيد بالأحصنة إلى 280 حصان وعزم 336 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يدفع بالعجلات الامامية لسرعة 100 كم/س خلال 7 ثوان، ولسرعة قصوى 250 كم/س.

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