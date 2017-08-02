بالصور.. مرسيدس تطرح سيارة ” بيك أب ” فاخرة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بدأت شركة مرسيدس الألمانية بإنتاج أول سيارة بيك أب فاخرة في العالم، سيارة مرسيدس الجديدة من طراز X، سوف تتوفر بـ 9 ألوان ومتاحة بـ 3 أشكال وهي : بيور Pure وتعني النقاء وبروغراسيف Progressive ، وتعني التحرر، وباور Power وتعني القوة.

تقدم شركة صناعة السيارات الألمانية طراز X بأربعة محركات من الديزل X 220 د (120 كيلوواط / 163 حصان) و X 250 د (140 كيلوواط / 190 حصان)، أما محرك البنزين فهو (122 كيلوواط / 165 حصان).

وسيتم إطلاق محرك ديزل بعزم دوران V6، وعازل بقوة 190 كيلوواط / 258 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 550 نيوتن متر في منتصف 2018، مما يضمن مزيدا من المرونة على الطرقات الوعرة.

ومن المتوقع أن يتم بيع طراز X في شهر نوفمبر هذا العام.