مؤشر سوق الأسهم المحلية يغلق منخفضًا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 28.40 نقطة ليقفل عند مستوى 7080.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 115 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 75 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية, والطيار, وبدجت السعودية, والأحساء, وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات مبكو, ورعاية, وشمس, والأبحاث والتسويق, والكيميائية، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.79% و 2.95% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وصناعة الورق, وسابك, وزين السعودية, هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي، والشرقية للتنمية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 62.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3656.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 72 ألف سهم تقاسمتها 193 صفقة.