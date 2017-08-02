سفارة المملكة في بريطانيا تحذر من عمليات الاعتداء بالسوائل الحارقة - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة من تزايد حالات الأعتداء بالسوائل الحارقة بغرض السرقة من قبل مجموعة من اللصوص المحترفين الذين يتواجدون بالقرب من الأماكن السياحية في العاصمة البريطانية لندن.

وقال بيان صادر عن السفارة اليوم: ” نظراً لما لاحظته السفارة مؤخراً من تزايد عمليات الاعتداء بالمواد السائلة ومن ضمنها الأسيد الحارق من قبل مجموعة من اللصوص المحترفين الذين يتواجدون بالقرب من الأماكن السياحية في لندن بغرض السرقة ” ، نهيب المواطنين الزائرين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر، وتجنب السير في الأزقة والأماكن المظلمة.

كما جددت السفارة التأكيد على أهمية تجنب الظهور بمقتنيات ثمينة تجنباً لعمليات سرقتها، وإبلاغ الشرطة والتواصل مع السفارة مباشرة في حال التعرض إلى أي اعتداء – لاسمح الله – والله خير الحافظين.

وشمل البيان أرقام التواصل بالسفارة :00442079173000

ومركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج: 00966920033334

والبريد الإلكتروني : [email protected]