أسامة الطف: مشروع البحر الأحمر نقلة كبيرة نحو التنمية المستدامة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قال الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف رئيس مؤسسة البريد السعودي، إن مشروع البحر الأحمر، هو امتداد لإستراتيجية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب خادم الحرمين الشريفين ، والرامية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020

وأضاف الطف أن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز_ حفظه الله_ تشهد نقلة نوعية كبيرة للتحول نحو التنمية المستدامة، عبر حزمة من المشاريع الوطنية الطموحة، مشيرا إلى مايشهده الوطن من مشاريع كبرى ؛ تتسم بضخامة الأعمال وسخاء الإنفاق الوطني.

وتابع: نحن نشهد قبل عدة أيام الانتهاء من انجاز مشروع قطار الحرمين وقبله مشاريع عدة، وبالأمس القريب تم الإعلان عن مشاريع اقتصادية أبرزها مشروع البحر الأحمر وغيرها من مشاريع الخير والبركة .

وأردف رئيس مؤسسة البريد السعودي، أن المملكة الحديثة تشهد حاليا تحولا كبيرا في الأداء الاقتصادي والإداري ، سعيا نحو تنويع الاقتصاد وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، مبينا أن مثل هذه المشاريع سترفع من الناتج المحلي للمملكة.