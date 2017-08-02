 أسامة الطف: مشروع البحر الأحمر نقلة كبيرة نحو التنمية المستدامة - صحيفة صدى الالكترونية

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أسامة الطف: مشروع البحر الأحمر نقلة كبيرة نحو التنمية المستدامة

أسامة الطف: مشروع البحر الأحمر نقلة كبيرة نحو التنمية المستدامة
سعيد العجل(صدى):

قال الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف رئيس مؤسسة البريد السعودي، إن مشروع البحر الأحمر، هو امتداد لإستراتيجية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب خادم الحرمين الشريفين ، والرامية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020
وأضاف الطف أن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز_ حفظه الله_ تشهد نقلة نوعية كبيرة للتحول نحو التنمية المستدامة، عبر حزمة من المشاريع الوطنية الطموحة، مشيرا إلى مايشهده الوطن من مشاريع كبرى ؛ تتسم بضخامة الأعمال وسخاء الإنفاق الوطني.
وتابع: نحن نشهد قبل عدة أيام الانتهاء من انجاز مشروع قطار الحرمين وقبله مشاريع عدة، وبالأمس القريب تم الإعلان عن مشاريع اقتصادية أبرزها مشروع البحر الأحمر وغيرها من مشاريع الخير والبركة .
وأردف رئيس مؤسسة البريد السعودي، أن المملكة الحديثة تشهد حاليا تحولا كبيرا في الأداء الاقتصادي والإداري ، سعيا نحو تنويع الاقتصاد وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، مبينا أن مثل هذه المشاريع سترفع من الناتج المحلي للمملكة.


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