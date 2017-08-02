أسامة الطف: مشروع البحر الأحمر نقلة كبيرة نحو التنمية المستدامة - صحيفة صدى الالكترونية

أسامة الطف: مشروع البحر الأحمر نقلة كبيرة نحو التنمية المستدامة
قال الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف رئيس مؤسسة البريد السعودي، إن مشروع البحر الأحمر، هو امتداد لإستراتيجية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب خادم الحرمين الشريفين ، والرامية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020
وأضاف الطف أن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز_ حفظه الله_ تشهد نقلة نوعية كبيرة للتحول نحو التنمية المستدامة، عبر حزمة من المشاريع الوطنية الطموحة، مشيرا إلى مايشهده الوطن من مشاريع كبرى ؛ تتسم بضخامة الأعمال وسخاء الإنفاق الوطني.
وتابع: نحن نشهد قبل عدة أيام الانتهاء من انجاز مشروع قطار الحرمين وقبله مشاريع عدة، وبالأمس القريب تم الإعلان عن مشاريع اقتصادية أبرزها مشروع البحر الأحمر وغيرها من مشاريع الخير والبركة .
وأردف رئيس مؤسسة البريد السعودي، أن المملكة الحديثة تشهد حاليا تحولا كبيرا في الأداء الاقتصادي والإداري ، سعيا نحو تنويع الاقتصاد وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، مبينا أن مثل هذه المشاريع سترفع من الناتج المحلي للمملكة.
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