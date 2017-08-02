لاجئون سوريون يغادرون عرسال اللبنانية - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

قال مصدر أمني وتلفزيون المنار التابع لميليشيا حزب الله اللبنانية، إن حافلات تقل سوريين بدأت تغادر مخيمات لاجئين في منطقة جرود عرسال الحدودية اللبنانية اليوم الأربعاء بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وجبهة النصرة.

وبموجب الاتفاق سيغادر آلاف السوريين ومن بينهم متشددون وعائلاتهم ولاجئون المنطقة الحدودية متوجهين إلى محافظة إدلب السورية.

وذكرت تقارير إخبارية أن نحو مرور 33 حافلة مرّت من عرسال عبر معبر وادي حميد تمهيداً لدخول اللاجئين إلى سوريا.

ووافقت السلطات اللبنانية على إطلاق سراح 3 موقوفين سوريين، متهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب من سجن الرومية طالبت بهم جبهة النصرة، مقابل الإفراج عن 3 من الحزب كانوا قد أسروا خلال معارك الجرود الأخيرة، وبدون تحديد فترة زمنية لانتهاء عملية التبادل.

وأعلن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عن بدء انطلاق نحو 160 حافلة، ومن المفروض أن تقل نحو 10 آلاف شخص من مسلحي النصرة وجرحاها ونازحين إلى إدلب.وتشير المعلومات إلى وجود 120 مسلحاً من جبهة النصرة من ضمن المفرج عنهم، بالإضافة إلى مسؤول الجبهة أبو مالك التلي.وينص الاتفاق أيضا على الإفراج عن 5 من عناصر ميليشيا حزب الله كانوا قد اعتقلوا العام الماضي في مدينة حلب بعد وصول القوافل إلى وجهتها.

وتأتي عملية التبادل بعد أيام من المعارك بين ميليشيا حزب الله ومسلحي جبهة النصرة، في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، التي تضم عرسال في الجانب اللبناني والقلمون السورية.