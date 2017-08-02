ضبط مسؤول بارز تقاضى رشوة ضخمة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تمكنت الشرطة المصرية، اليوم الأربعاء، من القبض على مسؤول رفيع المستوى لتورطه في قضايا فساد، في وقت تواصل فيه الأجهزة الرقابية والشرطة عمليات ضبط وتوقيف بحق مسؤولين حكوميين كبار.

وكشف مصدر أمني في تصريحات صحفية، أن قوات الأمن وهيئة الرقابة الإدارية ضبطت، فجر اليوم، صلاح ياسر، رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي المسؤولة عن منطقة مارينا العلمين السياحية، وهي من المناطق الحيوية والهامة في مصر.

وقال المصدر، إن المسؤول تلقى رشوى تقدر بمليوني جنيه من مستثمرين سياحيين في منطقة مارينا، مقابل التغاضي عن سداد مستحقات الدولة الضريبية التي تقدر بعشرات الملايين.