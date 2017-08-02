جمرك الدرة يحبط تهريب 247 ألف حبة كبتاجون - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أحبط جمرك الدرة تهريب كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغ عددها (247,000) مائتين وسبعة وأربعين ألف حبة، حيث عُثر عليها مخبأة داخل إحدى الشاحنات القادمة للجمرك.

وأوضح محمد العبوش مدير عام جمرك الدرة قدِمت للجمرك شاحنة نقل، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة ولأجهزة الفحص بالأشعة اشتبه المراقب الجمركي بوجود أجسام غريبة داخل الإطار الإحتياطي للشاحنة, وبتفتيش المنطقة عُثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت (247,000) مائتين وسبعة وأربعين ألف حبة مُخبأة داخل الإطاروجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.