10 أدلة تؤكد أن شريكك يمارس الخيانة الزوجية - صحيفة صدى الالكترونية

10 أدلة تؤكد أن شريكك يمارس الخيانة الزوجية
من الطبيعي أن يقلق المرء، بين الحين والآخر، من أن زوجه يخونه، وثمة دلائل فاضحة توحي بأن الزوج قد يُمارس الخيانة.
وبناء على أقوال أناس مارسوا الخيانة الزوجية بالفعل، جمّع موقع “فيكتوريا ميلان” قائمة بـ10 أشياء تدل إلى احتمال حصول خيانة :
1. الاهتمام الزائد بالخصوصية (الهاتف النقال، الإيميل).
2. الابتعاد عن الشريك وتفادي التقاء العيون.
3. الاهتمام الزائد بالمظهر.
4. عدم التصرف بطبيعية: عدم الاهتمام بالأمور العائلية، والأهتمام بأمور أخرى.
5. الاستحمام في أوقات غريبة، أو وضع الملابس في الغسالة مباشرة.
6. نسيان ما قالوه سابقاً عن يومهم (إذ أنهم قد يكونوا كذبوا عما حصل بالفعل).
7. التصرف بحنان زائد لأنهم يشعرون بالندم.
8. تلوث ملابسهم بآثار أحمر الشفاه أو العطر.
9. الذهاب إلى النوم سريعاً والتعذر لعدم ممارسة العلاقة الحميمية.
10. أن يُخبؤوا الفواتير والتواريخ التي عليها.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18135 ] نشر منذ 54 دقيقة
هههههههه ههههههههههه
رهيبه ياأماني
لكن في ناس مايبان عليهم
خصوصآ لاصار شخص غامض جدآ
بالنسبة للجوال الثاني المحطوط فدرج السيارة هذا لابد منه😂😂😂😂😂
كان زمان[ عدد التعليقات: 1098 ] نشر منذ 49 دقيقة
هذا شغل أستخباراتي …….
كان زمان[ عدد التعليقات: 1098 ] نشر منذ 48 دقيقة
يقال أن المرأة المتزوجة لديها حاسة أضافية … تعرف الرجل الخائن ,,,,
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8737 ] نشر منذ 34 دقيقة
زميلي زوجته تقوله غسلت يدي منك والله ماعاد افتش من وراك لانها خلاص عرفت الخيانة تجري بدمه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3290 ] نشر منذ 12 دقيقة
والله الخاين مهما تخبى وتخفى يجيله يوم وينقفط😂😊وبعدها سلام على الثقه بينهم الله لا يبلانا😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13712 ] نشر منذ 8 دقائق
8 ذي أكبر دليل 😟
ونسيتوا بعد ما قلتوا يمكن بعد ينادي اسم وحده غير زوجته 😆
الله يكفينا وياكم الــشر
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9857 ] نشر منذ 4 دقائق
كلها ليست دقيقه 🤔
وقد تكون وقد لاتكون ✋
دراسه تخبيب الازواج ع بعضهم اسميها
هذي اتوقع جايه من مرتع ابلبس وبراثنه 👌