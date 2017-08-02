مصادرة 780 كيلو جرامًا من التمور في سوق الخضار المركزي بالسيح - صحيفة صدى الالكترونية

مصادرة 780 كيلو جرامًا من التمور في سوق الخضار المركزي بالسيح
صادرت إدارة الأسواق في بلدية الخرج اليوم, أكثر من 780 كيلو غراماً من التمور خلال حملة مكثفة على الباعة الجائلين في سوق الخضار المركزي بمدينة السيح .
وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري, أنه تم مصادرة كميات من الرطب بسبب مخالفة أصحابها البيع في المواقع غير المخصصة في سوق الخضار المركزي بالسيح ، فيما قامت إدارة الأسواق بتنظيم سيارات المزارعين بالمواقع المخصصة لهم في السوق ، وذلك لتفادي الازدحام ، مؤكداً أهمية المتابعة الدائمة والجولات والحملات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك في مختلف الأسواق ، وتطبيق الأنظمة والاشتراطات البلدية.
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