 صورة نادرة لعادل إمام وزوجته تُثير اعجاب مُحبيه - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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صورة نادرة لعادل إمام وزوجته تُثير اعجاب مُحبيه

صورة نادرة لعادل إمام وزوجته تُثير اعجاب مُحبيه
نورة الشهري(صدى):

أثارت صورة نادرة نشرها الفنان المصري عادل إمام برفقة أفراد عائلته ، اعجاب الآلاف من المتابعين بمواقع التواصل الاجتماعي .

وظهر الممثل وهو يقف في خلفية الصورة فيما تجلس زوجته هالة الشلقاني مع ابنه الأكبر رامي أمامه.

وتعليقاً عليها كتب النجم: ” بعض الذكريات لا يمكن أن تعوض ” .

يُذكر أن عادل إمام ظهر في الموسم الرمضاني في مسلسل “عفاريت عدلي علام” ، وكانت معلومات صحافية أشارت أخيراً إلى أن الممثل أخذ قراراً مفاجئاً بعدم التعاقد مع المنتج تامر مرسي وشركته ” سنرجي ” والانتقال للعمل مع شقيقه المنتج عصام إمام.


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