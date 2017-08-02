أمانة عسير تستقبل 2800 بلاغ خلال شهرين - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل مركز طوارئ أمانة منطقة عسير 2800 بلاغ تتعلق بالخدمات البلدية في أحياء وشوارع وطرقات مدينة أبها، وذلك خلال الشهرين الماضيين، حيث تعامل المركز مع البلاغات عبر تحويلها إلى الجهات المختصة بالأمانة لمعالجتها.

وكشف تقرير إدارة الطوارئ والكوارث في الأمانة أن البلاغات المستلمة هي 602 بلاغين عن الإنارة، و 507 بلاغات عن النظافة، و909 بلاغات متفرقة تعاملت معها الرقابة الشاملة الصباحية والمسائية على وجه السرعة، في حين تم إغلاق 86% من البلاغات خلال 24 ساعة ، و 9% منها خلال 72 ساعة.

يذكر أن البلاغات يتم تلقيها عن طريق الرقم الموحد لأمانة عسير 940، وعبر تطبيق الأمانة للهواتف الذكية، إضافة إلى موقع البلاغات الإلكتروني وصفحات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم إحالتها والتواصل مع المستخدمين برسائل خاصة على هواتفهم تفيد بتسلم المخالفة وتحويلها إلى الجهات المختصة لمعالجتها.