أصغر مدرسة في العالم.. " تلميذة واحدة ومعلمة وحيدة " - صحيفة صدى الالكترونية

أصغر مدرسة في العالم.. ” تلميذة واحدة ومعلمة وحيدة “
أغلقت أصغر مدرسة للتعليم الأساسي في بريطانيا أبوابها بعد تخرج التلميذة الوحيدة بها والتحاقها بالمرحلة الثانوية، حسب وكالة ” أنباء الشرق الأوسط “.
وقد تخرجت تيجان سكوت 12 عاما في مدرسة نورث رونالدساي الابتدائية في جزيرة أوركني بأقصى شمال أسكتلندا، وسوف تستقل العبارة إلى المدرسة الثانوية في البر الرئيسي لأوركني.
وقالت التلميذة إنها كانت مستمتعة بتجربة كونها تلميذة وحيدة في المدرسة وأشادت بمعلمتها الوحيدة وكانت التلميذة هي الوحيدة بالمدرسة لعدة أعوام.
وذكر موقع صحيفة ” ذا سكوتسمان ” الأسكتلندية أن إغلاق المدرسة يلقي بظلال من الشك بشأن مستقبل الجزيرة التي يخدمها فقط عبارتان أسبوعيا وغالبا ما تلغى في الشتاء.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15897 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه يكفي.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1384 ] نشر منذ 4 ساعات
حلو راحة بال للمعلمه والطالبه .☺️
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15897 ] نشر منذ 4 ساعات
الطالبه ماخذه الاول والاخير من قدها
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 4 ساعات
حلوه لامديرولاطابور صباحي ولا فسحة كل الوقت فسحه بس الثنتين لحالهم. وتغش والله. اراح تندم على النعيم الي كانت فيه لما تدخل زحمة المدارس تقريبا زي جزر فرسان والله اعلم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13714 ] نشر منذ 3 ساعات
ماخذه راحتها ع الأخير 😆