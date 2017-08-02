أمير تبوك يرأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم، اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومديري الإدارات الحكومية والخدمية بالمنطقة .

وجرى استعراض المشروعات الجديدة التي تنفذ بالمنطقة وماصلت إلية من نسب الانجاز ، حيث أكد سموه أهمية مواصلة الأداء ومتابعة المشروعات ، بما يضمن تنفيذ هذه المشروعات في أوقاتها

المحددة التي تخدم مصلحة المواطن تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو نائبه – حفظهما الله – .