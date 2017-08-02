نظام بشار ينفذ حكم الإعدام في أشهر معارض سوري - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

نفذ حكم الاعدام بحق مهندس البرمجيات البارز باسل صفدي، بعد 3 سنوات على توقيفه من قبل السلطات السورية، حسبما أكدت زوجته مساء الثلاثاء.

وكانت السلطات السورية اعتقلت صفدي، المولود من أب فلسطيني وأم سورية، في مارس 2012، ضمن حملة القمع التي نفذها النظام السوري لمواجهة الاحتجاجات السلمية بعد عام من اندلاعها.

وانتشرت معلومات في أكتوبر 2015 حول إعدامه.

وكتبت نورا غازي صفدي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في وقت متاخر من مساء الثلاثاء: ” غصت الكلمات في فمي، وأنا أعلن اليوم باسمي واسم عائلة باسل وعائلتي، تأكيدي لخبر صدور حكم إعدام وتنفيذه بحق زوجي باسل خرطبيل صفدي .”

وأوضحت أرملته التي تزوجته عندما كان في المعتقل أن إعدامه تم بعد أيام من نقله من سجن عدرا في أكتوبر 2015، نهاية تليق ببطل مثله، وأضافت :يا خسارة سوريا يا خسارة فلسطين يا خسارتي .