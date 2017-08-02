مدير تعليم مكة مندوباً للمملكة في اللجنة العليا لتعليم الأطفال في مناطق النزاعات - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

كلّف معالي وزير التعليم عضو المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ / محمد بن مهدي الحارثي مندوباً للمملكة العربية السعودية في اللجنة العليا لمبادرة الألكسو لتعليم الأطفال العرب في مناطق النزاعات ( العراق،سوريا، ليبيا ، اليمن ، الصومال ) .

وعبر مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة عن تقديره وامتنانه لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على هذه الثقة الكريمة للعمل على تحقيق رسالة

المملكة في دعم مبادرات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في رسالتها السامية ..

جدير بالذكر أن منظمة التربية والثقافة والعلوم أسست لجنة عليا لإدارة مبادرة تعليم اللاجئين عن بعد، وستعتمد الألكسو خلالها على عقد شراكات مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية لتنفيذ مشروعات المبادرة، ومن بينها إصدار تقارير خاصة بالأوضاع التعليمية وتنسيق السياسات التعليمية بين الحكومات وإنتاج البرامج لتدريب المعلمين، وإنتاج الدروس التعليمية للتلاميذ ووضعها على منصة الألكسو الإلكترونية .