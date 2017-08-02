فيفي عبده جدة للمرة الثانية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

رٌزقت النجمة فيفى عبده ، بحفيدة جديدة من ابنتها ” هنادى ” ، وأطلقت عليها اسم ” جليلة ” .

يُشار إلى أن هنادى هى ابنة رجل الأعمال الفلسطينى محمد الدراوى، وتزوجت من رجل الأعمال شادى العزيزة فى أغسطس عام 2014.

هذا وتٌعتبر جليلة هي ثان أحفاد النجمة ، حيث انه هناك حفيدة أخرى من ابنتها الفنانة عزة مجاهد، وهى ” شهد ” ابنة رجل الأعمال الراحل محمود الدسوقى، وهى طالبة بالثانوية العامة بإحدى المدارس الأجنبية.