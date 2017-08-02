جامعة الملك سعود تدعو المرشحين لاستكمال إجراءات تعيينهم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

دعت جامعة الملك سعود، المواطنين المرشحين لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية إلى سرعة مراجعتها لاستكمال إجراءات تعيينهم ابتداءً من يوم الأحد 14 /11 /1438هـ ولمدة خمسة أيام.

ودعا عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعد الحسين, المرشحين الموضحة أسمائهم على الرابط:http://dfpa.ksu.edu.sa , إلى الحضور للجامعة ومراجعة إدارة التوظيف بالعمادة في الدرعية مبنى رقم 19 الدور الرابع لإنهاء إجراءات تعيينهم.

وأشار إلى ضرورة إحضار ملف يحتوي على أصول الشهادات المطلوبة وصورة منها والهوية الوطنية وصورة منها؛ لافتاً إلى أن من لم يراجع خلال الفترة الموضحة سيسقط حقه في التعيين ويتم استدعاء من يليه في الترتيب.