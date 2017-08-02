إيرانية تتحدى الشلل وترسم رونالدو - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

تحدت فنانة إيرانية تدعى فاطمة حمامي وهي، إعاقتها ورسمت لوحة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالرغم من معاناتها من شلل في الأطراف.

من جانبها قالت الفنانة الإيرانية في تصريحات إعلامية: بالنسبة لي فالشخص المعاق هو الذي لا يمكنه أن يبدع ويسجل له بصمة فنية وإبداعية في حياته .

وتابعت: إصابتي بالإعاقة لم تمنعني عن الإبداع.

وأصيبت فاطمة حمامي بالشلل بعد الولادة نتيجة عدم وصول الأوكسجين إلى الدماغ، وهي من أهالي مدينة كاشان التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران.

ومن المتوقع أن تصل لوحة حمامي إلى رونالدو، حيث يعمل مغردون على التواصل مع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إبراز ما قامت به الفنانة الإيرانية.