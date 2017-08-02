الأهلى المصري يواجه الفيصلى الليلة فى نصف نهائى البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تبدأ في الثامنة مساء اليوم، مبارات فريق الأهلي مع الفيصلي الأردني على ملعب برج العرب في إطار منافسات نصف نهائي البطولة العربية وهى المباراة التي يدخلها بطل مصر بدوافع مختلفة عن المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الأولى للدور الأول وانتهت بفوز بطل الأردن بهدف نظيف وهو ما أضفى إثارة وقوة على لقاء الليلة المُرتقب.

وكان الأهلي صعد للدور قبل النهائي للبطولة العربية كأفضل ثانٍ في المجموعات الثلاثة بعدما جمع 6 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها في الدور الأول من فوز على الوحدة الإماراتي ونصر حسين داي الجزائري وخسارة من الفيصلي، فيما صعد بطل الأردن كأول مجموعته وحصد 9 نقاط من 3 مباريات.

ووفقًا للوائح البطولة سيتم تطبيق الوقت الإضافى فى الدور قبل النهائى ففى حال انتهاء المباراة بوقتها الأصلى بالتعادل السلبى سيتم اللجوء لوقت إضافة مدته نصف ساعة على شوطين وحال انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل أيضًا سيتم الاحتكام بعدها لضربات الترجيح.

ومن المتوقع أن يستعيد الأهلي في لقاء الليلة أكثر من لاعب حصلوا على راحة خلال الفترة الماضية أمثال عبد الله السعيد وأحمد فتحي وحسام عاشور، فيما تبدو حظوظ محمد الشناوي قوية للدفاع عن عرين الفريق الليلة رغم عودة شريف إكرامي للتدريبات خلال الفترة الماضية.

فى المقابل، يحلم فريق الفيصلي الأردنى بتكرار تفوقه على نظيره الأهلي وتكرار سيناريو المباراة التي جمعتهما في دور المجموعات، وذلك من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية في البطولة العربية.

ونجح الفيصلي في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية في دور المجموعات على حساب الأهلى ونصر حسين داي الجزائري والوحدة الإماراتى، ليتربع على عرش المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة.

وطالب نيبوشا المدير الفنى لنادي الفيصلي، لاعبيه بنسيان نتيجة مباراة الدور الأولى، والتركيز الشديد في لقاء الليلة بجانب العمل على امتصاص حماس لاعبي الأهلي في الدقائق الأولى من عمر المباراة، والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة للوصول إلى شباك الأهلى، بالإضافة إلى فرض الرقابة اللصيقة على مصادر الخطورة لدى الفريق الأحمر

ويفتقد الفيصلي في مباراة اليوم لجهود لاعبه بلال قويدر بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي والإصابة التي ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 4 – 6 أشهر، بينما تعقد جماهير “ الزعيم الأردني ” آمالها على الحارس معتز ياسين والمهاجم لوكاس في تحقيق الفوز بمباراة اليوم.