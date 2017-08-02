ولي عهد أبوظبي يتناول اللحم بمطعم الطاهي التركي الشهير بـ " رشة ملح " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

زار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي زاره في مطعم الطاهي التركي ” نصرت ” بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ليتناول وجبة اللحم من يد الطاهي التركي الذي صار علامة مميزة برشة الملح المميزة له على قطع اللحم .

وحيث شارك الطاهي التركي متابعيه عبر صفحته على إنستغرام ، بصورةً تجمعه مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد .

ويظهر في الصورة نصرت وهو ممسك بقطعة اللحم الناضجة مستخرجاً منها بعض العظم، وإلى جواره ولي عهد أبوظبي، جالساً على طاولته وهو ينظر إليه معجباً بأدائه في معالجة قطعة اللحم.

ويملك الطاهي وصاحب سلسلة مطاعم في تركيا وخارجها تسمى “نصر-إت” عدداً لا بأس به من المتابعين على إنستغرام، لكن سريعاً ما زاد العدد في الآونة الأخيرة ليتخطى 4 ملايين متابع، بسبب مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرش اللحم بالملح بطريقة مثيرة، جعلت عدد مشاهداته يتجاوز 10 ملايين مشاهدة.

وهو ما يُميزه حتى أُطلِق عليه اسم “ سولت باي ” ، التي تعني حبيب الملح. وليست هذه المرة الأولى التي يتناول فيها محمد بن زايد طعامه من يد الطاهي التركي نصرت، حيث زاره من قبل في مطعم.

يُذكر أن الطاهي الشهير يُقيم في دبي حيث يعمل في مطعمه، وقد تسابق الشيوخ والمشاهير لالتقاط الصور معه وتذوق اللحم من يديه بحركة ذر الملح ببطء كما يفعل، ومنهم حاكم دبي محمد بن راشد.