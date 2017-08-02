" لاعب غاني " ينتقل لفريق تركي مقابل 4 لترات زيت - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

انتقل اللاعب الغاني محمد سوماليا إلى فريق يوركالي سبور التركي لمدة شهر واحد مقابل 4.5 لتر زيت زيتون بما يوازي 10 جنيهات إسترلينية.

وكشفت تقارير صحفية تركية، أن اللاعب الغاني انتقل للفريق التركي الذي ينتمي لإحدى القرى الصغيرة هناك مقابل لترات من زيت الزيتون من أجل اللعب لمدة شهر واحد فقط.

من جانبه قال اللاعب في تصريحات نقلتها المواقع التركية: “ عمري 25 عاماً وألعب على مدار خمسة أعوام ماضية في بعض فرق الهواة وسأنضم في الموسم المقبل إلى نادي كوتاهية ووافقت على اللعب لفريق يوركالي سبور لمدة شهر في إحدى البطولات بمدينة مودانيا ” ، مضيفا: “ وافقت على العرض التركي وقابلت رئيس النادي تايفون ألبيراك الذي أبلغني أن الفلاحين سيجمعون لي خلال هذا الشهر 4.5 لتر زيت زيتون وقد قبلت العرض ”.