طفل لا يمكنه التوقف عن شرب الماء - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

في واقعة غريبة ، يٌعاني طفل في السادسة من عمره من حالة صحية نادرة تجبره على شرب الماء على الدوام بسبب خلل في عمل وظائف كليتيه.

تم نقل زاك تيرني (6 سنوات) إلى المستشفى بعد أن لاحظ والداه بأنه يشرب الماء بشكل مفرط بسبب شعوره الدائم بالعطش. واكتشف الأطباء بأن كليتي الطفل تعملان بنسبة 25% فقط، وهو مستوى يوجد عموماً في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً.

وتتطلب حالة زاك الخضوع لعمليات تنقية دموية عبر جهاز غسل الكلى، أو إجراء عملية زرع كلية قبل أن يصل إلى سن البلوغ.

وقالت الأم ميشيل تيرني (36 عاماً) في لقاء إعلامي : ” أنا ممرضة لذا عندما شاهدت طفلي يشرب الماء بشكل متكرر ومفرط، انتابني القلق، وقررنا أن ننقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ” .

وأضافت ” إنه مرض مخيف، لاحظت بأن طفلي لا ينمو بقدر نظرائه من الأطفال، ولكنه يتمتع بشجاعة ومرونة ويهتم ما سيحدث له في المستقبل”