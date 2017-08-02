ثغرات خطيرة تهدد مايكروسوفت Outlook - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشف المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات عن وجود العديد من الثغرات الأمنية الخطيرة في خدمة البريد الإلكتروني مايكروسوفت “ أوتلوك ” ، والتي قد يستغلها القراصنة في اختراق الحواسيب ونشر البرمجيات الخبيثة من خلال رسائل البريد الإلكتروني.

وينصح الخبراء الألمان بضرورة تحديث برنامج البريد الإلكتروني على وجه السرعة، وينطبق ذلك على إصدارات 2007 و 2010 و2013 و2016 من برنامج Outlook، ويمكن تثبيت الإصدار الجديد عن طريق وظيفة تحديث ويندوز في لوحة التحكم، كما يمكن تنزيل البرنامج الجديد من موقع الويب الخاص بالشركة الأمريكية يدوياً وتثبيته على الحواسيب.