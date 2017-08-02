تعرف على مواصفات وسعر هاتف موتورولا الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعلنت شركة تصنيع الهواتف موتورولا التابعة للشركة الصينية لينوفو عن هواتفها الجديدة المسماة Moto G5S Plus وMoto G5S، ويعتبر G5S Plus أكبر من هاتف G5 Plus إلى جانب امتلاكه لمواد تصنيع ذات جودة أعلى وقدرات تصوير محسنة، كما أنه يعتبر ترقية لهاتف Moto G5 الذي أعلنت عنه في شهر فبراير.

ويتميز هاتف “ Moto G5S ” بالآتي:

1- هيكل معدني وشاشة قياس 5.2 إنش بدقة 1080×1920 بكسل.

2- معالج ثماني الأنوية من شركة كوالكوم بتردد 1.4 غيغاهيرتز.

3- كاميرا خلفية بدقة 16 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل مع عدسة واسعة الزاوية وفلاش ليد.

4- بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3000 ميلي أمبير.

5- يتعرف على الإيماءات عبر جهاز استشعار بصمات الأصابع.

ولم تذكر الشركة سعة الذاكرة العشوائية، وتتغير مواصفات الهاتف تبعاً للتوافر الإقليمي.

مواصفات هاتف “G5S Plus”:

1- هيكل معدني وشاشة من قياس 5.5 إنش بدقة 1080×1920 بكسل.

2- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل لكل عدسة ذات وضع عامودي، وكاميرا أمامية واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابيكسل مع عدسة واسعة الزاوية وفلاش ليد.

3- بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3000 ميلي أمبير، وهي نفس السعة التي كان يمتلكها الإصدار السابق من الهاتف، مع معالج Snapdragon 625 من شركة كوالكوم.

4- يتوفر بإصدارين من حيث سعة الذاكرة العشوائية، أحدهما 3 غيغابايت مع سعة تخزين داخلية 32 غيغابايت، والإصدار الثاني بسعة 4 غيغابايت “رام” مع سعة تخزين داخلية 64 غيغابايت، وذلك تبعاً للتوافر الإقليمي للهاتف.

5- يحتوي على منفذ “مايكرو إس دي” مع إمكانية التعرف على الإيماءات عبر جهاز استشعار بصمات الأصابع.

وتتوفر هواتف Moto G5S وMoto G5S Plus الجديدة ابتداءً من هذا الشهر في جميع أنحاء العالم، بينما سوف يضطر مستخدمي الولايات المتحدة إلى الانتظار حتى الخريف لوصول الهواتف إلى السوق، ويبدأ سعر هاتف G5S من حوالي 294 دولار أميركي، في حين يبدأ سعر هاتف موتو G5S Plus من حوالي 353 دولار أميركي.