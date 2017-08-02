بالفيديو.. قناة رياضية إماراتية تتكفل بعلاج طفلة مصرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

بعد دقائق على بدء فريق عمل قناة أبوظبي الرياضية تصويره أحد التقارير المرتبطة بالبطولة العربية للأندية في شوارع الإسكندرية، اضطرالفريق إلى تغيير مسار تقريره لإنقاذ طفلة رضيعة تحتاج إلى عملية جراحية في المعدة لإنقاذ حياتها.

وخلال تسجيل تقرير عن فريقي الأهلي والزمالك المصريين، فوجئ مراسل قناة أبوظبي الرياضية بأحد المواطنين المصريين رفض التحدث عن كرة القدم، وبعد الحديث معه سرد له معاناة طفلته من مشكلة في معدتها تتسبب لها في ألم مستمر، وبعد عرض المساعدة على الأب رفض ورحل.

إلا أن طاقم التصوير ظل يسير خلفه دون علمه حتى وصل إلى منزله، وبعد إلحاح في المساعدة وافق الأب ” عزيز النفس ” ليتم إجراء العملية لطفلته ” رميساء ” على مدار 5 ساعات.