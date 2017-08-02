إسرائيل تطلق قمرين اصطناعيين لمراقبة الأرض - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

وضع الصاروخ الاوروبي ” فيجا ” بنجاح في المدار، قمرين اصطناعيين لمراقبة الارض احدهما مكرس لانعكاسات التغير المناخي على النبات، بعدما اقلع من مركز كورو الفضائي في جويانا الفرنسية.

وقمر ” فينوس ” هو اول قمر اصطناعي لمراقبة الغطاء النباتي المكرس للتغير المناخي، وهو تابع للمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية ووكالة الفضاء الاسرائيلية.

وعلى مدى سنتين ونصف السنة سيصور القمر الاصطناعي الصغير كل يومين 110 مواقع مختارة عبر العالم من اجل فهم تطور النبات ومخزونات الكربون وتأثير التغير المناخي على الانظمة البيئية الطبيعية والزراعة.

اما القمر الثاني ” ابوتسات-3000 ” فهو يقوم ببرنامج مراقبة الارض ضمن وزارة الدفاع الايطالية.

والقمر قادر على التقاط صور عالية الوضوحية من اي نقطة في العالم.