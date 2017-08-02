محافظ العقيق: الجميع سيقف بالمرصاد في وجه كل حاقد ومعتدٍ - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أشاد غلاب بن غالب ابو خشيم محافظ محافظة العقيق، بما سطره جنودنا البواسل من أعمال بطولية في ميدان العز والكرامة على الحد الجنوبي للدفاع عن دينهم ووطنهم، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- وجميع أبناء الوطن يقدرون وبكل إجلال تلك البطولات التي تعد مصدر فخر واعتزاز.

وقال أبو خشيم خلال زيارته أمس الثلاثاء، للجندي أول راشد بن علي الغامدي، الذي أصيب في الحد الجنوبي خلال تأديته عمله للدفاع عن دينه ووطنه، بأن الجميع سيقف بالمرصاد في وجه كل حاقد ومعتدٍ يحاول المساس بأمن هذا الوطن.

وعدّ محافظ العقيق الإصابة التي تعرض له البطل راشد وهو يدافع عن دينه وطنه وسام شرف في سبيل رفعة الوطن وأهله، سائلاً الله العلي القدير أن يشفي المصابين من جنودنا البواسل وأن يرحم من استشهد منهم وهو يدافع عن دينه ووطنه، وأن يحفظ هذا البلاد من كل مكروه.

فيما أعرب الجندي راشد، عن عظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يوليانه من اهتمام ورعاية لمنسوبي القوات العسكرية بمختلف القطاعات، مقدماً بالغ شكره لسمو أمير الباحة، ومحافظ محافظة العقيق على زيارته.

من جهة أخرى نوه شيخ قبيلة آل حلة الشيخ محمد الحمر عن فخره بما يقدمه جنودنا البواسل لخدمة دينهم ووطنهم ومليكهم وأن الجميع جنود لهذا الوطن، مثمناً في الوقت نفسه دور سمو أمير المنطقة في إهتمامه ومتابعته، سائلاً المولى أن يحفظ قادة هذه البلاد ويديم عليها الأمن والإستقرار.