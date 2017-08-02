مقترحات بتخصيص أماكن للأزواج في المولات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال الكاتب الصحفي فهد بن جليد، إنه يوجد 3 نماذج للرجال عند التسوق مع زوجاتهم في المملكة؛ فمنهم الأناني الذي يدفع النقود ويهرب، والثاني خجول يفضل الانتظار في السيارة، وأما الثالث فهو مزعج يريد الخروج لحظة دخول السوق.

وطالب بتخصيص أماكن انتظار للأزواج في المولات؛ لتشجيع الرجال على مرافقة أسرهم.

وفي مقاله “أشهر 3 نماذج للأزواج” بصحيفة ” الجزيرة ” ، يقول ” ابن جليد “: ” تضجّر الرجال من طول مدة تسوق زوجاتهم، حالة عامة عند معظم المجتمعات والثقافات “.

وأوضح أن أفضل التجارب العالمية المطبقة للتخلص من إزعاج الزوج عند التبضع، تمحورت حلولها في وضع مكان ترفيهي خاص له داخل المول؛ يضمن انشغاله أثناء تسوق زوجته.

في المملكة تبدو الأمور أكثر ضبابية للمرأة التي تقف على طرفي نقيض؛ فهي تريد مرافقة زوجها لها في الغالب، وتخشى عقبات ذلك، وسط غياب مثل هذه الخدمات في المراكز التجارية والمولات.

وأوضح أنه استثمار جاذب لو تم تطبيقه كما حدث في بعض الأسواق الألمانية والأسترالية والصينية والعالمية الأخرى، بتوفير أماكن مناسبة وخاصة لانتظار الأزواج المرافقين لزوجاتهم، وتقديم وسائل الراحة والخدمات الإلكترونية لهم؛ للقضاء على بعض المشاكل العائلية التي قد تقع بسبب طول مدة التسوق.