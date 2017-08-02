وفاة شاب أثناء خضوعه لعملية جراحية لتكبير عضوه الذكري - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في واقعة نادرة الحدوث في السويد ، توفي شاب في الثلاثين من عمره، أثناء عملية جراحية، لتكبير عضوه الجنسي، في عيادة خاصة في ستوكهولم ، رغم تمتعه بصحة جيدة وعدم شكواه من شئ.

وقالت المحققة في الطب الشرعي، بريتا زيلغ في تصريحات إعلامية ، أن الشاب لم يكن يشكو من علة في السابق، غير أعراض ربو خفيفة، وأراد زيادة طول وحجم عضوه الذكري، وأختار في ذلك طريقة نقل الدهون من البطن الى أعضاءه التناسلية عن طريق الحقن، الطريقة التي تحدث عنها تقرير سويدي، نُشر في مجلة علوم الطب الشرعي.

وفضل الجراحون في العيادة الخاصة التي أجرى فيها الشاب العملية في ستوكهولم، إطالة العضو الجنسي له بالأول، ومن ثم حقنه بدهون من البطن للحصول على الحجم المطلوب، لكن ما حصل وقبل أن يبدأ الجراحون بعملية الحقن، أن الشاب، أُصيب بنوبة قلبية، ورغم الجهود التي بُذلت لإنقاذ حياته، ونقله الى غرفة الطوارئ، الا أنه توفي بعد ساعتين من ذلك.

وأضافت بريتا ، يجب أن يكون المرء على بينة من المخاطر. لا أعتقد بأن على المرء إجراء عملية جراحية لا لزوم لها.