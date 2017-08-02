التعليم تسمح بتوظيف القبائل النازحة في المدارس الأهلية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة التعليم أن قررت السماح بتوظيف فئة القبائل النازحة وفئة البدون كمعلمين ومعلمات في المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة على أن يكونوا خاضعين لاشتراطاتها.

وكانت أرسلت الوزارة خطاب لمدير عام التعليم الأهلي بوزارة التعليم وإدارة بعنيزة لتوجيه الإدارة المختصة بالعمل بموجبه.

وأشار خطاب مدير عام التعليم الأهلي لخطاب وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمتضمن تتعامل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع هذه الفئة من خلال برنامج تحفيز المنشئات على توطين الوظائف “ نطاقات ” باحتسابه بسعودي واحد في احتساب نسبة التوطين وبما لا يتجاوز عن 10% من إجمالي عدد السعوديين العاملين في المنشأة ويتم تسجيلهم عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وبخصوص صلاحية عمل أفراد هذه الفئة كمعلم _معلمة في المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة فوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا ترى ما يمنع ذلك على أن يكون المعلمين الذين يتم ترشيحهم خاضعين لاشتراطات وزارة التعليم.