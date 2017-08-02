أول كاميرا للتعرف على وجوه الإرهابيين في ألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

بدأت الشرطة الألمانية، أمس الثلاثاء في تركيب أول كاميرات للتعرف على الوجوه بمحطة قطارات رئيسية في العاصمة برلين، في اختبار يسعى إلى قياس قدرة الأداة في تعقب المشتبهين وضبطهم.

وأدخلت الشرطة الألمانية صور بضع عشرات من المتطوعين الألمان في نظام المراقبة الجديد لقياس مدى كفاءة البرامج في التعرف عليهم وتمييزهم عن باقي المارة في محطة القطارات ، معلقة ” نود تجربة كفاءة التكنولوجيا في الواقع ” ، وفقًا لوكالة رويترز .