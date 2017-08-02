جامعة الملك سعود تعلن خطوات حماية أجهزة منسوبيها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

طالبت جامعة الملك سعود منسوبيها التأكد من حماية الأجهزة، محذرة من هجمات إلكترونية جديدة.

وقالت الجامعة في رسالة تحذيرية لمنسوبيها ” نظراً للتحذيرات الواردة من هجمات إلكترونية نأمل منكم عدم التجاوب مع أي بريد إلكتروني من جهة غير معروفة وعدم فتح الروابط والملفات المرفقة نهائياً والحرص على التأكد من حماية الأجهزة “.

وأشارت إلى اتخاذ الآتي للتأكد من كون الأجهزة محمية:

1- ضم الجهاز إلى المجال الخاص بالجامعة للتأكد من استقبال التحديثات بشكل مستمر.

2 تنزيل برامج مضادة للفيروسات.

3- في حال ورود رسالة مجهولة المصدر أو تحتوي على مرفقات نأمل عدم فتحها وإرسالها مباشرة إلى ” [email protected] ” ، وفي حال حدث التجاوب مع أحد هذه الرسائل يجب فصل الجهاز من الشبطة والتواصل مع الدعم الفني.