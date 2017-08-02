رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة 3 أمتار - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عقد مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، الدكتور محمد باجودة اجتماعاً حول الخطة التشغيلية لرفع ثوب الكعبة المشرفة الذي سيتم -بإذن الله- الأسبوع القادم.

وقد ضم الإجتماع كلاً من، وكيل المجمع للشؤون الإدارية أ. هشام علاء الدين و وكيل المجمع أ. فايز ملا ومدير العلاقات العامة أ. خالد سباعي وعدداً من الفنيين المتخصصين بالمجمع.

وجرياً على العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج لهذا العام1438هـ سيتم رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 ثلاثة أمتار تقريباً وتتم تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربعة.

وأوضح باجودة أن هذا الإجراء من باب الاحتراز، ومنع العابثين بالكسوة، حيث يشهد المطاف أعداداً كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، وذلك يعرض الثوب لبعض الضرر.

وأشار بأن ما يُقدم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من ثوب الكعبة، ومنهم من يتبرك بالكسوة استناداً على اعتقادات خاطئة، ولأجل ذلك سوف ترفع كسوة الكعبة المشرفة إلى مسافة ثلاثة أمتار، ووضع قطع من القماش الابيض وبمحيط 47 متراً.