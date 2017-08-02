نيمار يعلن الرحيل عن برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

ذمرت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الكاتالونية أن النجم البرازيلي نيمار، حضر صباح اليوم الأربعاء إلى مقر تدريبات فريقه برشلونة، ليخبر زملاءه برحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ليغادر بعدها دون الدخول في التدريبات.

وكان نيمار المرشح للانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية، آخر الواصلين إلى مقر التدريب في سيارة فخمة برفقة 3 من أصدقائه قرابة السابعة صباحاً بتوقيت غرينيتش، وبدت علامات الجدية على محياه.

ويترقب العالم الإعلان الرسمي عن انتقال نيمار إلى نادي العاصمة الفرنسي، في صفقة قياسية تصل إلى 222 مليون يورو، وراتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو مدفوع الضرائب.