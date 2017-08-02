 النصر يعلن التنظيمات الإعلامية للموسم الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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النصر يعلن التنظيمات الإعلامية للموسم الجديد

النصر يعلن التنظيمات الإعلامية للموسم الجديد
الرياض(صدى):

أعلنت إدارة كرة القدم بنادي النصر التنظيمات الإعلامية للموسم الرياضي الجديد وجاءت على النحو التالي :

ـ عدم إجراء أي حوارات صحفية مع اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية طوال منافسات الموسم والاكتفاء بالمؤتمرات الصحفية التي تعقد قبل وبعد المباريات واللقاءات التلفزيونية التي يفرضها نظام دوري المحترفين.

ـ في التدريبات المفتوحة سيكون تواجد الإعلاميين في المكان المخصص لهم في الملعب ومن ثم بالمركز الإعلامي.

ـ السماح لمصوري الصحف الرسمية ممن يحملون بطاقات الهيئة العامة للرياضة أو رابطة المحترفين والقنوات التلفزيونية بالدخول لأرض الملعب لمدة ( عشرين دقيقة ) من بداية التمارين المفتوحة فقط على أن يغادروا الملعب بعد نهاية الوقت المخصص لهم مباشرة.

ـ عدم السماح بالتواجد في الممرات الخاصة بمواقف سيارات اللاعبين وأمام غرفة الملابس والممرات المؤدية للإدارة العامة لكرة القدم.

ـ يمنع بتاتاً تصوير أي سنابات تتعلق بتدريبات الفريق أو في اماكن تواجد الفريق في المعسكرات التي تسبق المباريات.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9712 ] نشر منذ 49 دقيقة

موفقين يا عالميين وفالكم الدوري والكاس جميع

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