طرد أسرة من حمام سباحة لارتدائها " البوركيني " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

طرد العاملون بأحد الفنادق في البرتغال أسرة بريطانية من حمام السباحة الخاص بالفندق بسبب ارتداء النساء ” البوركيني “.

وقالت ماريا دين وأختها هينا إنه جاء شخص وأخبرهم أن عليهم أن يرتدوا ” البكيني ” بدلا من “البوركيني” لاتباع الثقافة البرتغالية وذلك قبل طردهم من قبل العاملين بالفندق، مضيفة لـ ” ميرور أونلاين ” : ” بدأ الرجل يحدثنا عن الثقافة البرتغالية، ثم ذهبوا إلى ابنتي -ذات التسعة أعوام- وطلبوا منها أن تقف وقالو لي يجب أن لا ترتدي البوركيني وكان هذا تصرف سيئ جدا “.

وأجبرت العائلة على ترك المكان، وتقول ماريا: “شعرنا بالإهانة والإحراج أنا وأطفالي الأربعة وكانت نظرات الناس لنا كالمتهمين في جريمة ما “.

وتقول هينا: ” كنا نرتدي مايوه من ثلاث قطع يغطي أجزاء الجسم وذلك لأسباب دينية وثقافية ونشعر بالارتياح والثقة حيال ذلك “.

” البوركيني ” هو ملابس للسباحة تغطي أجزاء الجسم، عادة ما ترتديها المرأة المسلمة ويفضلها غير المسلمات أيضا.

ومنعت فرنسا العام الماضي النساء من ارتداءه على الشاطئ، وأوستريا أحدث دولة أوربية منعت المرأة من ارتداء ” البوركيني ” في شواطئها وأثار جدلًا واسعًا وقتها.

وحظر البرلمان الأوروبي النقاب كتدبير من بين سلسلة من التدابير الهادفة إلى دمج المهاجرين في المجتمع ومن ضمنها تعليمهم لغة الدولة التي يعيشون فيها.