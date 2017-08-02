بالفيديو.. السفاح يصطاد القطط ويقتلها بالرصاص - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. السفاح يصطاد القطط ويقتلها بالرصاص
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الشباب وهو يقتل مجموعة من القطط من داخل سيارته بالرصاص.
وعبّر المغردون عن غضبهم من هذا الشخص الذي وصفوه بـ ” سفاح القطط ” ، حيث يقوم باصطياد القطط وقتلها بالرصاص، دون معرفة الأسباب لقيامه بمثل هذا العمل، كما طالبوا بالقبض عليه وإنزال أقصى العقوبات بحقه.
ودشّن مغردون وسماً بعنوان ” نريد محاسبة سفاح القطط ” حيث نددوا بالوحشية التي تعامل بها هذا الشخص مع القطط، وقتلها بدم بارد.
كما تداول المغردون صورة لهذا الشخص وقد غيروا فيها من ملامحه، حيث أضافوا لها أنفاً وأذناً تشبه القطة، كنوع من الاستنكار ورد الفعل على هذا الحادث.
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 458 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله لايوفقه ويكسر له ايديه الاثنين هذا المفروض يرسلوه للتجنيد
ويعلموه المرجله المفترض تضع طعام لها او ماء وكسب الاجر فيها بدل
من قتلها ويش سوت لك القطط المسكينه حسبي الله ونعم الوكيل فيك
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 401 ] نشر منذ 42 دقيقة
الناس حاطة الموية تشرب البساس تدور اجر من ربها يوم القيامة
ونت طايح فيها بالبندقية الهوائية والله لتلقاها يوم الحساب
ووجهك قوي تبغى قيمة غسيل اربع سيارات اسبوعيآ
غسلوك في موية اسيد اربع مرات اسبوعيآ بلى فشكلك
alfahd42[ عدد التعليقات: 9712 ] نشر منذ 36 دقيقة
يمكن مريض زين جت على قطط ماجت على بشر
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 32 دقيقة
هذا الشخص شكله مريض وفقد رجولته يعني بالعربي الله يحفظنا ملعوب فيه ويبغى يثبت لهم وللناس جميع انه مازال رجل ولاكن هيهات الله يسترنا مالقيت الا القطط يالفار يالخنزير يحقير ياسافل يامنحط القطط اجمل والطف واظرف حيوان الله ينتقم لها منك عاجلا في الدنيا والاخره المفروض يجلد ويسجن ويرمى في قفص ذيابه ولا اسود ليثبت رجولته الخرنثاء. سامحوني على الالفاظ بس يستحق
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9851 ] نشر منذ 27 دقيقة
وين مها المطيري عنهن تحميهن من هالسفاح 😥
بالشقه اللي مستاجرتها لهن
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يشل يدك ياااحثاله يازباله
الله ياخذك يانجس انت روح نظف نفسك
وبعدين فكر بسيارتك
تففففففف عليك
ردة فعل[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 23 دقيقة
حسبي الله عليه .عساه للعقوبة بالدنيا قبل الاخرة
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 20 دقيقة
يجب القبض عليه