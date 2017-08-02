بالفيديو.. السفاح يصطاد القطط ويقتلها بالرصاص - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الشباب وهو يقتل مجموعة من القطط من داخل سيارته بالرصاص.

وعبّر المغردون عن غضبهم من هذا الشخص الذي وصفوه بـ ” سفاح القطط ” ، حيث يقوم باصطياد القطط وقتلها بالرصاص، دون معرفة الأسباب لقيامه بمثل هذا العمل، كما طالبوا بالقبض عليه وإنزال أقصى العقوبات بحقه.

ودشّن مغردون وسماً بعنوان ” نريد محاسبة سفاح القطط ” حيث نددوا بالوحشية التي تعامل بها هذا الشخص مع القطط، وقتلها بدم بارد.

كما تداول المغردون صورة لهذا الشخص وقد غيروا فيها من ملامحه، حيث أضافوا لها أنفاً وأذناً تشبه القطة، كنوع من الاستنكار ورد الفعل على هذا الحادث.