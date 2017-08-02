التحالف الدولي يستعيد أسلحة من الجيش الحر في سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

استعادة التحالف الدولي الأسلحة التي زود بها ثلاثة فصائل في الجيش الحر، وهي قوات أحمد العبدو وجيش أسود الشرقية ولواء شهداء القريتين العاملة في البادية والجنوب السوري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن التحالف الدولي استعاد الأسلحة، بعدما رفضت شروطه لمواصلة الدعم، وعلى رأسها عدم قتال قوات النظام، والتركيز على قتال داعش، وإرسال قوات لقتال التنظيم في الرقة والحسكة.

وأشارت مصادر إلى أن لواء شهداء القريتين وبعد رفضه شروط واشنطن، غادر معسكر التنف على الحدود السورية – العراقية – الأردنية، إضافة إلى انتقاده صمت البنتاغون على تقدم الميليشيات الإيرانية في البادية السورية، ومنعهم من صد الهجوم الإيراني المتقدم على طريق دمشق – بغداد.