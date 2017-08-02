قطر تطرد قياديا في " حماس " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

طردت قطر القيادى وعضو المكتب السياسى بحركة حماس صالح العروري، حيث توجه للإقامة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” الإسرائيلية، إن أحد الصحفيين اللبنانيين المحسوبين على منظمة حزب الله نشر صورة لـ ” العروري ” خلال لقاء جمعه بمسئول إيرانى هو حسين أمير اللهيان المسئول بمجلس شورى النظام، حيث جرى اللقاء فى بيروت.

وأوضحت الصحيفة أن ” العروري ” طرد من تركيا منذ عامين جراء ضغوطات مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.