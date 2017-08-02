" نزاهة " ترصد 762 حالة فساد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، مؤخرا 762 حالة فساد.

وناقشت الهيئة خلال الفترة الماضية في مجلس الشورى، استحداث إدارة باسم إدارة البحث والتقصي تعمل على جمع المعلومات ورصد الأخبار الصحفية وما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية التقليدية والإلكترونية بشأن حالات الفساد والقصور في الخدمات والمشاريع، وباشرت مهماتها بتاريخ 1/1/1436هـ إنفاذاً لما رود في تنظيم الهيئة ومنها ما رود في صدر المادة الثالثة التي نصت على أن تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.

كما قامت إدارة التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود المشاريع، بمتابعة المشاريع التنموية الكبرى وتم خلال سنة التقرير مراجعة إجراءات الطرح والترسية لعدد 53 مشروعاً واتضح وجود 13 حالة شبهة فساد و26 مخالفة إجرائية ونظامية في إجراءات الطرح والترسية لتلك المشاريع وقد تم رفعها للمقام السامي الكريم.