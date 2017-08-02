الحملة السعودية تستمر بتقديم مياه الشرب في سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، تأمين مياه الشرب النقية والصحية للأشقاء السوريين النازحين على الحدود السورية التركية من خلال العمل على إنشاء خمس محطات لتنقية المياه واصلة للأسبوع الـ44 منذ بداية العمل بهذا المشروع.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن توفير مياه الشرب النقية لصالح الأشقاء السوريين يُعَد من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ فكان مشروع ” شقيقي اشرب نقياً ” لتوفير مياه الشرب أحد الأولويات التي عملت الحملة على تحقيقها بالتعاون والتنسيق مع الحكومة التركية وبعض المنظمات العاملة في المجال الإنساني؛ مشيراً إلى أن الحملة تستهدف إنتاج 20 ألف متر مكعب من المياه النقية في الساعة من خلال 5 محطات لتنقية المياه في الداخل السوري.